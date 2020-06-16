Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’nın başkenti Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 369 hanenin karantinaya alındığı bildirildi.

Erbil Başay   | 16.06.2020
Almanya’nın başkenti Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya’da Neukölln ilçesinin Sağlık Sorumlusu Falko Liecke, yerel basına yaptığı açıklamada, yapılan testlerde aralarında çocukların da bulunduğu 57 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, ilgili bölgelerde test yapma işleminin devam ettiğini belirtti. 

Şimdiye kadar 7 bölgede 13 binada 369 hanenin karantinaya alındığını aktaran Liecke, hanelerde kaç kişinin bulunduğunun ve dolayısıyla karantinaya alınan kişi sayısının da bilinmediğini vurguladı.

Liecke, testleri pozitif çıkanlara Kovid-19'un nerede bulaştığının bilinmediği, hanelerde kalabalık ailelerin yaşadığı bilgisini de paylaştı.

Basında yer alan haberlerde, Kovid-19 testi pozitif çıkanların Romanya kökenli olduğu belirtilerek, Neukölln'ün yanı sıra Wedding, Reinickendorf, Charlottenburg ve Marzahn-Hellersdorf ilçelerinde insanlara test yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti

Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi

Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 369 hane karantinaya alındı
Mevcut bir ilacın Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırdığı tespit edildi

Mevcut bir ilacın Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırdığı tespit edildi

BM raporu: Doğrudan yabancı yatırımlar Kovid-19’un etkisiyle 2020'de yüzde 40 azalacak

BM raporu: Doğrudan yabancı yatırımlar Kovid-19’un etkisiyle 2020'de yüzde 40 azalacak