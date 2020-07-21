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Dünya, Libya

Almanya Mısır’ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Mısır'ı Libya'ya askeri müdahale planları nedeniyle eleştirdi.

Cüneyt Karadağ   | 21.07.2020
Almanya Mısır’ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi

Berlin

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mısır'ı Libya'ya askeri müdahale planları nedeniyle eleştirdi.

Bakan Maas, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin’in Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planları konusundaki endişesini dile getirdi.

Alman hükümetinin Libya'daki taraflar ve bölgesel aktörlerle yaptığı görüşmelerle uzun zamandır Libya'daki gerginliği azaltmaya çalıştığını ifade eden Maas, "Askeri görevlendirmelerle ilgili kararlar gerilimi daha fazla tırmandırma tehlikesi getirdiği için memnuniyetle karşılanamaz." dedi.

Heiko Maas, çatışan tarafların Sirte ve Cufra bölgelerini kontrol etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla "silahlardan arındırılmış bölgeler" oluşturulmasını savundu.

Maas ayrıca Libya'daki tarafları siyasi bir çözüm yolunu açabilecek ve sürdürülebilir bir ateşkes için 5+ 5 biçimindeki müzakerelere dönmeye çağırdı.

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Libya'ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki öneriyi onaylamıştı.



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