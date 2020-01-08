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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya ikinci Suriye olmamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'nın ikinci bir Suriye olmaması gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 08.01.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya ikinci Suriye olmamalı

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkent Trablus çevresinde durumun daha da zorlaştığını belirten Mass, "Libya, ikinci bir Suriye olmamalı. Libya'nın da vekalet savaşlarına sahne olmasını istemiyoruz." dedi.

Mass, Başkan Serrac'ın, Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan Libya Konferası'nı desteklediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler gözetiminde Libya'da ateşkes sağlanması, silah ambargosu uygulanması ve siyasi sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Mass, ''Bu, gelecek haftalarda Berlin'de Libya konusunda bir zirve düzenleyip düzenleyemeyeceğimize kısa sürede karar verebilmemiz için önemli bir ön koşuldur." diye konuştu.

Libya'da meşru hükümet güçleri ile silahlı milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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