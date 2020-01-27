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Dünya

Almanya darbeci Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor

Almanya’nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosunun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması ülkede tartışma konusu oldu.

Mesut Zeyrek   | 27.01.2020
Almanya darbeci Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor

Köln

Dresden kentinin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin Sisi'ye ödül verecek olması, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışmasına yol açtı.

Söz konusu ödüle Sisi'nin layık görülmesi sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilirken, bir kesim ise destekledi.

Semper Opera Balosu Sanat Direktörü Hans-Joachim Frey, gelen tepkiler üzerine verdikleri Sisi kararını savundu.

Sanat yoluyla bölgeler arasında köprüler kurmayı amaçladıklarını kaydeden Frey, bu kararın siyasi olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

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