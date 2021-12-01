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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Son 24 saatte 446 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle 20 Şubat'tan beri en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Erbil Başay   | 01.12.2021
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Berlin

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 20 Şubat’tan bu yana 446 ile en yüksek günlük ölüm sayısı görüldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 446 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, 20 Şubat’ta tespit edilen 490 can kaybından sonra ülkede kayıtlara geçen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Son dönemde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının arttığı Almanya’da 10 Kasım’da 236, 17 Kasım’da 294, 24 Kasım’da da 335 can kaybı açıklandı.

Almanya’da salgının başından beri Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 101 bin 790’a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 67 bin 186 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 5 milyon 903 bin 999’a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 442,9 olarak belirlendi.

Federal hükümet ve eyaletler Kovid-19 tedbirlerini sertleştirecek

Alman hükümeti ve eyalet yönetimleri vakaların artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı Kovid-19 tedbirlerini yeniden sertleştirmeyi planlanıyor.

Yeni tedbirlerin alınması için Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla yarın toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda özellikle aşılanmamış kişiler için kapsamlı temas kısıtlamaların getirilmesi, 2G (iyileşmiş ve aşılanmış) kuralının mağazaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve büyük çaplı etkinliklerde kısıtlamalar uygulanması isteniyor.

Öte yandan ülkede aşı zorunluğu getirilmesi de yoğun olarak tartışılıyor.

Merkel’in ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz'un aşı zorunluluğunun Federal Meclis’te oylatılmasından yana olduğu belirtildi.

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