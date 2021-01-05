Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Almanya 'da son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.
Berlin
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Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410’a ulaştı.
Son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.
Açıklamada, tatil döneminin 3 Ocak'ta sona erdiği ülkede, eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların RKI’ya geç ulaşması nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.
Öte yandan, yoğun bakımda Kovid-19 kaynaklı 5 bin 678 hastanın tedavisinin sürdüğü, bunlardan 3 bin 181'inin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.
Merkel, eyalet başbakanlarıyla tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağını görüşüyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla devam eden toplantıda 10 Ocak’a kadar geçerli olan Kovid-19 tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.
Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi amacıyla 16 Aralık'ta bir dizi tedbir alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.