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Dünya

Almanya’da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı

Almanya’nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Erbil Başay   | 24.02.2020
Almanya’da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı

Berlin

Almanya’nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, olay sırasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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