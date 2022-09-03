Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,553.20
BTC/USDT
19,742.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’da Harz Dağları'nda orman yangını çıktı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Harz Dağları'nda orman yangını çıktığı bildirildi.

Erbil Başay   | 03.09.2022
Almanya’da Harz Dağları'nda orman yangını çıktı

Berlin

Wernigerode Belediyesi Sözcüsü Ariane Hofmann basına yaptığı açıklamada, Harz'daki 1141 metre rakımlı Brocken Dağı zirvesinin altındaki bölgede orman yangını çıktığını, turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanların yoğun duman sebebiyle otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını belirtti.

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Hofmann, zorlu arazi şartlarından dolayı itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarında sorunlar yaşadığını kaydetti.

Hofmann, Saksonya-Anhalt eyaleti polisine ait bir helikopterin itfaiyeye destek verdiğini belirterek, Aşağı Saksonya’dan ve Federal Polis Teşkilatından birer yangın söndürme helikopterinin talep edildiği bilgisini paylaştı.

Sözcü Hofmann, yangın çıkan bölgenin büyüklüğüne ilişkin henüz değerlendirme yapamayacağını kaydetti.

11 Ağustos’ta da Brocken Dağı eteklerinde yangın çıkmış, söndürme çalışmaları 3 gün sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
TFF saldırısı zanlılarının emniyet ifadelerinin detayları ortaya çıktı
Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu
İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu

Benzer haberler

Almanya’da Harz Dağları'nda orman yangını çıktı

Almanya’da Harz Dağları'nda orman yangını çıktı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi

Liseliler orman yangınlarını büyümeden söndürebilecek sistem geliştirdi

Alman lojistik devi Rhenus Türkiye’yi tedarik zincirinin kalbi olarak görüyor

Alman lojistik devi Rhenus Türkiye’yi tedarik zincirinin kalbi olarak görüyor
Orman yangınları "yangın söndürme mühimmatı" ile büyümeden söndürülebilecek

Orman yangınları "yangın söndürme mühimmatı" ile büyümeden söndürülebilecek
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet