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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Erbil Başay   | 20.10.2022
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Berlin

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna’ya yönelik destek ve dayanışmasını sürdüreceği sözünü yineledi.

Steinmeier, bunun hem askeri alanda hem de ülkenin yeniden imarı konusunda sivil yardımlar için geçerli olduğunu aktardı.

Almanya’nın yıkılan elektrik, ısınma ve su altyapısının yeniden inşasına destek vereceğini ifade eden Steinmeier, Rusya'nın hayati öneme sahip altyapıyı hedef alan saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi.

Görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Almanya’nın desteğine teşekkür etti. İki lider, Kiev’de yüz yüz görüşmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, Steinmeier’in bugün Ukrayna’ya gitmeyi planladığı ancak güvenlik sebeplerinden bu ziyareti ertelediği ileri sürüldü.

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