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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Cüneyt Karadağ  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Almanya Başbakanı Scholz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Berlin

Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hafif bir seyir beklediğini ve izolasyon önlemleriyle masa başında çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Scholz'un yarın Slovakya Başbakanı Robert Fico ile planlanan görüşmesi dahil bugün ve yarınki yüz yüze görüşmelerinin iptal edildiğini söyledi.

Hebestreit, Şansölye Scholz'un telefon ve video konferans yoluyla resmi görevlerine devam edeceğini ancak yüz yüze görüşmelerin olmayacağını vurguladı.

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