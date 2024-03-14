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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Erbil Başay  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Son dönemdeki Rus saldırıları hakkında Scholz'a bilgi veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Alman hükümetine özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik askeri desteği için teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Scholz da Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında Ukrayna ile "sarsılmaz dayanışma" içinde olduğunu yineledi, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde Almanya'nın Ukrayna'yı askeri alanda da desteklemeyi sürdüreceği güvencesini verdi.​​​​​​​

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