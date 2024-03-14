Stoltenberg: Bu yıl NATO ülkelerinin üçte ikisi savunma harcamalarında yüzde 2 hedefini tutturacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu yıl 11 müttefik ülkenin İttifak'ın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini tutturmasının beklendiğini söyledi.
Brüksel
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 2023 Yıllık Raporu yayımlandı. Raporda NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Buna göre, NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini 11 üyenin tutturacağı tahmin ediliyor.
Bu ülkeler sırasıyla Polonya, ABD, Yunanistan, Estonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya, İngiltere, Macaristan, Slovakya ve Danimarka oldu. 2014'te yalnızca Yunanistan, ABD ve İngiltere GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırmıştı.
2023'de Polonya GSYH'sinin yüzde 3,92'si, ABD yüzde 3,24'ü, Yunanistan yüzde 3,05'i, Estonya 2,89'u, Litvanya 2,75'i, Finlandiya 2,46'sı, Letonya 2,37'si, İngiltere 2,28'i, Macaristan 2,07'si, Slovakya 2,05'i ve Danimarka 2'siyle savunma harcaması yaptı.
Rapora göre, Türkiye ise GSYH'sinin yüzde 1,58'ini savunma harcamalarına ayırdı. Geçen sene bu rakam, 1,37'ydi.
Cari fiyatlarla, ilk sıradaki ABD'nin 2023'deki savunma harcaması 875,603 milyar dolar olurken, onu 77, 384 milyar dolarla İngiltere, 74,384 milyar dolarla Almanya, 57,815 milyar dolarla Fransa, 32,75 milyar dolarla İtalya, 31,165 milyar dolarla Polonya ve 28,140 milyar dolarla Kanada takip etti.
Diğer müttefiklerden Yunanistan 7,495, Hollanda 16,538, İspanya 19,638, Norveç 8,788 ve Türkiye ise 18,965 milyar dolarlık savunma harcamasında bulundu.
İttifakın toplam GSYH'sinin yüzde 53'ünü, toplam savunma harcamalarının ise yüzde 67'sini ABD yaptı.
"NATO daha da güçlendi"
Stoltenberg, raporun tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, "2023'te savunmamızın daha da güçlendirilmesi, sağlam, yeni askeri planlar, daha yüksek hazırlıklı daha fazla kuvvet ve savunma yatırımlarında büyük artışlar yaşandı. Dünya daha tehlikeli hale geldi ama NATO daha da güçlendi." dedi.
Savunma harcamalarının Avrupa ve Kanada'da 9 yıldır üst üste arttığını söyleyen Stoltenberg, 2024 yılında Avrupa'daki NATO müttefiklerinin ilk kez toplam GSYH'lerinin yüzde 2'sine tekabül eden toplam 470 milyar dolarlık savunma yatırımı yapacaklarını vurguladı.
Stoltenberg, "2014'te sadece üç müttefik bu hedefi tutturmuştu. Bu yıl müttefiklerin üçte ikisi yüzde 2 hedefine ulaşacak." dedi.
Genel Sekreter, temmuzda NATO'nun 75. yıl dönümünün kutlanacağı Washington Zirvesi'nde müttefiklerden Ukrayna'yı desteklemek, NATO'nun savunmasını güçlendirmek, kaynak sağlamak ve dünya çapındaki ortaklıklarını derinleştirmek için daha fazla adım atmalarını beklediğini kaydetti.
Stoltenberg, AB'nin NATO ile rekabet etmesinin ortak güvenliği zayıflatacağını söyledi
Stoltenberg, NATO karargahında İttifak'ın 2022 Yıllık Raporu'nun tanıtımı için basın toplantısı düzenledi.
NATO'nun yıllardır Avrupalı müttefiklere savunma yatırımlarını artırma çağrısı yaptığına işaret eden Stoltenberg, "Elbette savunma üretimini artırmanın tek yolu daha fazla harcamaktır. NATO'nun tüm müttefiklere ama özellikle Avrupalı müttefiklere çağrısı budur. Başlarda bu mesajı verebilmek biraz zordu ama şimdi müttefiklerin bunu anladığını hissediyorum." diye konuştu.
Stoltenberg, Avrupa'nın NATO'nun tavsiyelerini dinleyip doğru yönde ilerlediğini ifade ederek, "Norveç bugün, bu yıl yüzde 2'lik hedefi karşılayacağını duyurdu. Bu, müttefiklerin sürekli olarak bütçelerini nasıl artırıp ayarladıklarını gösteren bir başka örnek." dedi.
Gazetecilerin AB'nin yeni savunma stratejisiyle ilgili sorularına yanıt veren Stoltenberg, "AB ile yakın temas halindeyiz. Yakın zamanda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüm. Konuyu detaylı olarak tartıştık ve personelimiz de yakın temas halinde. Konu Avrupa savunma sanayisindeki parçalanmışlığın üstesinden gelmek olduğunda AB'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, bu çabaların NATO'nun da yararına olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan savunma planlamasını yapan tek kuruluşun NATO olmasıdır. Aynı ülkeler için iki farklı hedef seti belirleyen iki sisteminiz olamaz." değerlendirmesini yaptı.
"Standartları da tek kuruluş belirlemeli." diyen Stoltenberg, "Standartların belirlenmesi ve savunma planlaması koordine görevlerdir. Tekrara düşülemez. Aksi halde güvenliğimizi zayıflatmış oluruz." şeklinde konuştu.
Stoltenberg, ortak satın alımlar söz konusu olduğunda da NATO'nun uzun süreli tecrübesi bulunduğunu vurgulayarak, "AB'nin NATO ile rekabet etmek yerine NATO'ya gerçekten değer kattığı alanlara odaklanması elbette önemlidir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.