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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahattin Gönültaş  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.

Şansölye ülkesinin, "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında" Ukrayna ile "sarsılmaz" dayanışmasını bir kez daha yineledi.

Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

"Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi" çağrısı

Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil Ukrayna hava savunmasını güçlendirmeye yönelik askeri desteği için teşekkür etti.

Scholz ve Zelenskiy, küresel gıda tedarikini iyileştirmeye yardımcı olan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz’da yenilerek devam etmesi çağrısında bulundu.

İki lider, özellikle barışçıl bir çözüme genel destek sağlamak amacıyla yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

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