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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cüneyt Karadağ  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi için çalışmalara devam edilmesini istedi.

Scholz görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İkili, bölgedeki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Scholz, ayrıca bölgesel bir çatışmadan duyduğu endişeyi vurguladı.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

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