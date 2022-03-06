Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiğini bildirdi.

Erbil Başay   | 06.03.2022
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi

Berlin

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Bennett'in yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü belirtti.

Sözcü, görüşmenin odağında, Bennett’in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin sonuçlarının yer aldığını aktardı.

Scholz ve Bennett’in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna’daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Bennett, Moskova'da dün Putin ile yaptığı yaklaşık 3 saat görüşmenin ardından Scholz ile bir araya gelmek üzere Berlin'e geçmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi

Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi

Putin: Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmeler yapılması öngörülüyor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti
Tesla'nın Almanya fabrikası nihai onayı aldı

Tesla'nın Almanya fabrikası nihai onayı aldı
İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların 'müzakere masasına oturtulması' çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların 'müzakere masasına oturtulması' çağrısı yaptı