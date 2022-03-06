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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 06.03.2022
Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Moskova

GTSOU'nun açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.

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