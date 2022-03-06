Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı
Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Moskova
GTSOU'nun açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.