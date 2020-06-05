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Dünya, Libya

Almanya Başbakanı Merkel, Serrac ile Libya’daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya’daki mevcut durumu görüştü.

Erbil Başay   | 05.06.2020
Almanya Başbakanı Merkel, Serrac ile Libya’daki durumu görüştü

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştü.

İki başbakan, Libya'daki mevcut siyasi ve askeri durumu ele aldı.

Başbakan Merkel, tarafların Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı’ndaki anlaşma doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ateşkes görüşmelerine yeniden başlamasına hazır olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Merkel, buna paralel olarak siyasi görüşme sürecini de canlandırma gerekliliğini dile getirerek, Almanya’nın buna destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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