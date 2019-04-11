Almanya Başbakanı Merkel: Biz anlaşmalı bir çıkış için mücadele ediyoruz
Almanya Başbakanı Merkel, Brexit'e ilişkin, "Biz anlaşmalı bir çıkış için mücadele ediyoruz ve bunun için çabalıyoruz. İngilizlerin taleplerinden dolayı değil, kendi çıkarımız yüzünden." dedi.
Berlin
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de Brexit konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmesini istedikleri için Brexit tarihinin ekim ayına ertelendiğini söyledi.
Anlaşmalı Brexit'in İngiltere'ye vakit vererek başarılabileceğini belirten Merkel, haziran ayında bir değerlendirme yapılacağını ancak bugün belirlenen tarihin 31 Ekim olduğunu kaydetti.
Zirveye ilişkin de "Bir kez daha AB'nin birliğini gösteren çok yoğun, çok iyi bir akşamdı." ifadesini kullanan Merkel, yıllardan beri bu yolu birlikte gittiklerini gösteren AB'deki 27 ülkenin, gelecekte de yolu birlikte gideceklerini dile getirdi.
"Benim ve Almanya'nın pozisyonu açıktı"
Merkel, 27 ülkenin 3 yıl boyunca yapılan tartışmalarda ortak bir pozisyon bulmayı başardıklarına işaret ederek, "Benim ve Almanya'nın pozisyonu açıktı. Biz anlaşmalı bir çıkış için mücadele ediyoruz ve bunun için çabalıyoruz. İngilizlerin taleplerinden dolayı değil, kendi çıkarımız yüzünden." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May'ın belirgin bir şekilde, ülkesinin AB üyesi olduğu sürece AB'deki tüm hak ve yükümlülükleri kabul edeceğini söylediğini aktaran Merkel, "Bunu biz de kabul ettik. Açık bir şekilde bunu İngiliz hükümetinden beklediğimizi de beyan ettik." diye konuştu.
Merkel, ancak burada önemli noktanın İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasına ne zaman onay vereceği olduğunu vurgulayarak, AB tarafının bir kez daha anlaşmanın geçerli ve değiştirilemez olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.
AB ile İngiltere arasında gelecekteki ilişkinin nasıl olacağı konusunda ise görüşmeler yapılabileceğini belirten Merkel, "Bu temel üzerinde İngiltere'nin AB'den anlaşmalı bir şekilde çıkmaya çalışacağından eminiz." dedi.
AB'nin İngiltere üzerinde baskı oluşturmamasının olumlu bulduğunu kaydeden Merkel, İngiltere'ye vakit verme açısından bugün alınan kararın iyi bir karar olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.