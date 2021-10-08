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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim'de Türkiye’yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Erbil Başay   | 08.10.2021
Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim'de Türkiye’yi ziyaret edecek

Berlin

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