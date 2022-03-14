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Dünya

Almanya, ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı alacak

Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ, Bahattin Gönültaş   | 14.03.2022
Almanya, ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı alacak

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980’den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak.

Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35’lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.

Bakımı ve onarımı için zorlukların yaşandığı Tornado jetleri elektronik hava muharebesi, düşman hava savunma pozisyonlarını bozmak, bastırmak ve saldırmak için de kullanılıyordu.

Almanya Savunma Bakanlığının önceki planları arasında, nükleer silahlarla kullanım için henüz onaylanmayan ABD F-18 uçağının satın alınması da yer alıyordu.

Ancak Almanya’nın F-35 kararının Fransa ile ortak gerçekleştirilen Gelecek Nesil Hava Muhabere Sistemi (FCAS) projesini sıkıntıya sokabileceği belirtiliyor.

Almanya ve Fransa tarafından yürütülen, Avrupa'nın en önemli savunma projelerinden biri olarak gösterilen FCAS'nin aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ortak savunma geliştirme kapasitesinin önündeki en ciddi sınavlardan biri olduğu yorumları yapılıyor.

Küresel mücadelede temel aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, Avrupa ülkelerini tedirgin ettiği gibi Almanya’nın da güvenlik politikasında önemli bir kırılmaya yol açmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

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