Alman hükümeti iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Berlin
Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
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