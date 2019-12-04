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Dünya

Alman hükümeti iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Cüneyt Karadağ   | 04.12.2019
Alman hükümeti iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Berlin

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

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