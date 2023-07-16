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Dünya

Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin Alaska Yarımadası bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şeyma Uzundere  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Alaska Yarımadası bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska’nın Sand Point şehrine 98 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.

Deprem 32,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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