Dolar
15.96
Euro
16.79
Altın
1,816.90
ETH/USDT
2,039.10
BTC/USDT
29,938.00
BIST 100
2,407.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Basketbolda Sırbistan'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi, takımların birer oyuncusu ve baş antrenörleri, basın toplantısı düzenliyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul’da siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

Ömer Tuğrul Çam   | 18.05.2022
Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

Brüksel

ABD'ye ait Akdeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, tatbikat kapsamında bu yıl ikinci kez NATO komutası altına girdi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemilerle savaş uçaklarından oluşan görev grubu, 17-30 Mayıs tarihlerinde Akdeniz'de icrası planlanan "Neptune Shield" tatbikatına katılıyor.

Uçak gemisi görev grubu, bu kapsamda NATO komutası altına alındı. Görev grubu, bu yıl ikinci kez NATO komutasına girmiş oldu.

USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, ocak ayında da yine Akdeniz'deki tatbikat dahilinde bir süre NATO komutasında kalmıştı. Böylece Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu NATO komutası altına girmişti.

Yine ABD'ye ait Kearsarge Amfibi Hazırlık Grubu da Baltık Denizi'nde devam eden tatbikat kapsamında NATO komutası altına girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı

Benzer haberler

Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketleri Venezuela'da yeniden faaliyete geçecek

ABD: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sürecinde konsensüs korunacaktır

ABD: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sürecinde konsensüs korunacaktır
ABD, Suriye'deki sivil katliamına yönelik incelemesini tamamladı: Sorumlulara ceza yok

ABD, Suriye'deki sivil katliamına yönelik incelemesini tamamladı: Sorumlulara ceza yok
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi