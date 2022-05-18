Dolar
15.95
Euro
16.79
Altın
1,812.78
ETH/USDT
2,004.90
BTC/USDT
29,560.00
BIST 100
2,406.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kuşatma altındaki Mariupol’de Azovistal fabrikasında kalan askerlerin eşleri ve annelerini partisinin genel merkezinde kabul ediyor
logo
Dünya

BM Irak Özel Temsilcisinden 'Irak sokakları karışmak üzere' uyarısı

BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert, "Irak sokaklarının karışmak üzere" olduğu uyarısında bulundu.

Nuri Aydın   | 18.05.2022
BM Irak Özel Temsilcisinden 'Irak sokakları karışmak üzere' uyarısı

Ankara

Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı Irak sunumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ülke sorunlarının çözüme kavuşturulamadığına işaret eden Hennis-Plasschaert, "Irak sokaklarının karışmak üzere" olduğunu söyledi.Hennis-Plasschaert, seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ayın geçmesine karşın hükümetin kurulamadığını vurgulayarak, Irak politikasının sürekli kendini tekrar eden bir yapıda olduğunu belirtti.

Iraklı siyasilerin hükümetin kurulamaması bahanesinin arkasına sığınmaması gerektiğini kaydeden Hennis-Plasschaert, "Asıl mesele kaçırılıyor." dedi.

Hennis-Plasschaert, siyasi çıkmazın yanı sıra sokaklarda silahlı grupların roket fırlatması gibi şiddet eylemlerinin hesabının sorulmadığı yorumunu yaparak, "Sıradan insanlar acı çekiyor. Halkın öfkesi her an taşabilir." ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma görüşmelerinde uzlaşı ve diyalog çağrısı yapan Hennis-Plasschaert, "Irak'ta herhangi bir pazara gidin, halk size ulusal çıkarların, kaynakların kontrolü ve güç oyunlarının gölgesinde kaldığını söyleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hennis-Plasschaert, halkın, geniş çaplı yolsuzlukların ve hizipleşmenin son bulmasını, ekonomik çeşitliliğin ve öngörülebilir yönetimin sağlanmasını istediğini dile getirdi.

"Irak ile IKBY arasındaki ihtilaflar yasal mekanizmayla çözüme kavuşturulmalı"

Irak merkezi yönetimiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ihtilafların yasal bir mekanizmayla çözüme kavuşturulmasının gerekliliğini savunan Hennis-Plasschaert, "Bu konuda iki tarafla da görüştükten sonra bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum." dedi.

Hennis-Plasschaert, terör örgütü PKK'nın tehdit olmaya devam ettiği Musul’a bağlı Sincar ilçesinin durumuna değinerek "bölgenin dış güçler ve iç bozguncuların mücadele alanına dönüştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Hennis-Plasschaert, Sincar'da geçen haftalarda yaşanan çatışmalar nedeniyle halkın IKBY'ye sığındığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı

Benzer haberler

BM Irak Özel Temsilcisinden 'Irak sokakları karışmak üzere' uyarısı

BM Irak Özel Temsilcisinden 'Irak sokakları karışmak üzere' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Irak'ta dini eğitim ve insani yardım faaliyetleri başlatacak

BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli

PKK nedeniyle evlerine dönemeyen Sincarlı Ezidiler uluslararası toplumun ilgisizliğine tepkili

PKK nedeniyle evlerine dönemeyen Sincarlı Ezidiler uluslararası toplumun ilgisizliğine tepkili
Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde bağımsız soruşturma şart

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde bağımsız soruşturma şart
IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu

IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu