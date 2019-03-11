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Dünya

Ağrı merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ağrı merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Sıtkı Yıldız   | 11.03.2019
Ağrı merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ağrı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya'da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgütle ilişkili ifadeler bulunan, aktif görevdekilerin de aralarında olduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Antalya, Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis ve sivillerden oluşan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

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