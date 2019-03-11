Suriye Sivil Savunması Başkanı Salih: Beyaz Baretliler'in ölümlerinin birincil sorumlusu Rusya
Suriye Sivil Savunması Başkanı Salih, gönüllü çalışanlarının toplu halde ölümlerinin birincil sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi.
İdlib
Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, AA muhabirine son iki gündür "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki merkezlerinin uğradığı saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Saldırıları Rusya'nın düzenlediğini söyleyen Salih, "Rusya'nın yaşam merkezlerini (okul, cami, sağlık ocağı, hastane, sivil savunma merkezi) hedef alması, "toplu cezalandırma" stratejisidir. Saldırılarda özellikle çift saldırı yöntemini uyguluyor." dedi.
En büyük can kaybının "çift saldırı" yöntemiyle verdirildiğini belirten Salih, şöyle devam etti:
"İlk saldırının ardından sivil savunma ekipleri olay yerine arama-kurtarma çalışmaları için intikal eder. (Rusya) Kısa bir zaman sonra aynı yere ikinci saldırı düzenler. En büyük kayıplarımızı böyle verdik."
Toplu kayıplar İdlib'deki Rus saldırılarında verildi
Salih, Esed rejimine destek vermek için 30 Eylül 2015'te Suriye'ye müdahale eden Rusya'nın aynı yılın sonlarından itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Etarib ve Kefrenbil ilçelerinde, Humus'un Rastan ilçesinde, Dera'da ve başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde olmak üzere birçok sivil savunma merkezini hedef alındığını vurguladı.
Başkan Salih, "Sivil Savunma Teşkilatı kuruluşundan bu yana 261 gönüllüsünü saldırılarda kaybetti. Bunların yaklaşık yarısı merkezlerin direkt hedef alınması sonucunda öldü. Gönüllülerimizin toplu ölümleri, Rusya'nın 2015'teki müdahalesinden sonra başladı. Bu nedenle, sivil savunma çalışanlarının ölümünün birincil sorumlusu Rusya'dır." diye konuştu.
Raid Salih, toplu kayıpları, Rusya'nın İdlib'deki Kefer Zita'da, Etarib ve Han Şeyhun'daki saldırılarında verdiklerini söyledi.
Her uluslararası toplantıda yaşam merkezlerinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladığını söyleyen Salih, "Hiç kimse duyarlı değil. Tavsiye vermek ve 'bombardıman dursun' mesajları vermekten yorulduk." dedi.
Salih, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye'ye konulu bir toplantıya katılacağına işaret ederek, "Esed rejiminin ve sözde garantörü olan Rusya'nın özellikle yaşam merkezlerini hedef almasıyla ilgili bir konuşma yapacağım." diye konuştu.
Dünyada, arama kurtarma çalışmaları sırasında taktıkları şapkalar nedeniyle "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunması, 2012'da kuruldu. Beşşar Esed rejiminin sivil yerleşimlere saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde gönüllü faaliyetlerinin başlatan sivil savunma ekipleri, 2 bin 900 civarı personelle hizmetlerini sürdürüyor. Aralarında 222 kadının da bulunduğu Sivil Savunma, 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.