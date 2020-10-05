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Dünya

Afrin'de terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi yaralandı.

Ömer Koparan   | 05.10.2020
Afrin'de terör saldırısı: 4 yaralı

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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