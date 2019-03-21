Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.23
Dolar
5.46
BIST 100
103,186.20
Altın
1,311.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tokat'ta
logo
Dünya

Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı

Etiyopya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasını onaylayan 21. ülke oldu. Afrika’yı tek bir ticari pazar haline getirmeyi amaçlayan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 22 Afrika Birliği üyesi ülkenin imzası gerekiyor.

Tufan Aktaş   | 21.03.2019
Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı

Addis Ababa

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasını onayladı.

Etiyopya, yürürlüğe girmesi için 55 Afrika Birliği ülkesinden 22'sinin onaylaması gereken ve dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi (STB) olacak AfCFTA'yı onaylayan 21. Afrika ülkesi oldu.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de geçen yıl mart ayında düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin kurulması için imza attığı anlaşma, Afrika’yı tek bir ticari pazar haline getirmeyi amaçlıyor.

Kıtada özellikle sanayi alanında yatırımlarını artıran Çin ve Türkiye gibi ülkeler için büyük önem taşıyan anlaşmanın hem istihdama hem de Afrika ülkeleri arasındaki ticarete katkıda bulunması bekleniyor.

Anlaşma sayesinde mal ve hizmetlerin kıta da serbest dolaşımını sağlayacak olan Afrika Birliği, hayata geçireceği Afrika Pasaportu projesiyle de Afrikalıların başka bir Afrika ülkesine vizesiz girmesine imkan verecek.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği STB anlaşması olma özelliğine sahip.

1,2 milyar insanın yaşadığı ve 2,5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip Birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edilmiş olacak.

Şimdiye kadar anlaşmayı Gana, Kenya, Ruanda, Nijer, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Gine, Eswatini, Mali, Moritanya, Namibya, Güney Afrika, Uganda, Fildişi Sahili, Togo, Senegal, Sierra Leone, Zimbabve, Mısır ve Etiyopya onayladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

'Etiyopya ve Endonezya'daki uçak kazalarında benzerlikler tespit edildi'

Etiyopya'daki uçak kazasında ölenlerin yakınları bir avuç toprakla avunuyor

Etiyopya kara kutuyu Fransa'ya gönderecek

Etiyopya kara kutuyu Fransa'ya gönderecek

Norwegian Air'den Boeing'e 'B737 Max'ler için tazminat talebi

Norwegian Air'den Boeing'e 'B737 Max'ler için tazminat talebi
İngiltere 'Boeing 737 Max'lere hava sahasını kapattı

İngiltere 'Boeing 737 Max'lere hava sahasını kapattı