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Dünya

Afrika'nın en zengin şehrinde 1 milyon insan virüs nedeniyle yardıma muhtaç

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ticaret merkezi ve kıtanın en zengin kenti sayılan Johannesburg'da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Adam Abu-bashal   | 08.05.2020
Afrika'nın en zengin şehrinde 1 milyon insan virüs nedeniyle yardıma muhtaç

Abuja

Bloomberg Medya'da yer alan habere göre, Johannesburg Valisi Geoff Makhubo, yaptığı açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler sonucunda Johannesburg'da yaklaşık 1 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tedbirlerden önce şehrin 5,5 milyon nüfusunun yüzde 45'inin yoksulluk içinde yaşadığını ve yüzde 20'sinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Makhubo, "İnsanlar işsiz kaldıkça, yoksulluk ve gıda güvensizliğine ilişkin rakamlar artmaya başlıyor." dedi.

Makhubo, bu dönemde Johannesburg'da yaklaşık 300 bin hanenin gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, hükümetin bu hanelere gıda desteği planladığını kaydetti.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'tan itibaren esnetilmişti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar 8 bin 232 Kovid-19 vakası görülürken, 161 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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