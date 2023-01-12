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Dünya

Afrikalı liderler insan hakları ihlallerini önlemede başarısız oldu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afrikalı liderlerin, sivillere yönelik insan hakkı ihlallerini önlemede yetersiz kaldığını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 12.01.2023
Afrikalı liderler insan hakları ihlallerini önlemede başarısız oldu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

HRW tarafından yayınlanan 2023 Dünya Raporu'nda, Afrika'daki hak ihlallerine yer verildi.

Raporda, Afrikalı liderlerin kıta genelinde insan hakları ihlallerini önlemede yetersiz kaldığı belirtilerek "Afrikalı liderler, hükümet güçleri ve silahlı grupların sivillere yönelik yaygın suistimallerine karşı başarısız oldu, mağdurların adalet arayışına da yeterince öncelik vermedi." ifadesi kullanıldı.

Kıta genelinde şiddet, askeri darbeler ve silahlı çatışmaların hukukun üstünlüğünü engellediğine dikkat çekilen raporda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Etiyopya, Mali, Mozambik, Burkina Faso ve Güney Sudan, çatışmalar nedeniyle insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkeler olarak sıralandı.

Raporda Çad ve Sudan'daki geçiş hükümetleri barışçıl siyasi muhalefet ve eleştiriyi engellemekle suçlanırken Ruanda, Burundi, Uganda ve Zimbabve gibi ülkelerde muhalefet ve basına yönelik baskı gözlendiğine işaret edildi.

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