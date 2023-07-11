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Dünya

Afrika'daki doğal gaz rezervinin yüzde 33'ü Nijerya'da

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, Afrika kıtasındaki doğal gaz rezervinin yüzde 33'ünün ülkesinde bulunduğunu söyledi.

Gökhan Kavak  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Afrika'daki doğal gaz rezervinin yüzde 33'ü Nijerya'da

İstanbul

Komolafe, 16'ncı Uluslararası Enerji Ekonomisi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Nijerya'nın doğal gaz rezervlerine dair bilgi verdi.

Afrika kıtasındaki doğal gaz rezervinin yüzde 33'ünün ülkesinde bulunduğunu belirten Komolafe, söz konusu rezervin yaklaşık 94 yıl daha yetebileceğini vurguladı.

Komolafe, petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinin Nijerya'nın enerji güvenliği açısından önemine dikkati çekerek, "Afrika'nın doğal gaz pazarında Nijerya açıkça hakim konumda. Eğer yeterli altyapı ve finans sağlanırsa Sahraaltı Afrika'nın doğal gaz ihtiyacını karşılayabilir." ifadesini kullandı.

Afrika'da Cezayir'den sonraki tek doğal gaz ihracatçısı Nijerya, 5 trilyon metreküpü aşan doğal gaz rezerviyle dünyada dokuzuncu sırada geliyor.

Nijerya, Fas ve Batı Afrika ülkeleri, Eylül 2022'de Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için mutabakat zaptı imzalamıştı.

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