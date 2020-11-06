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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.
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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 854 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 06.11.2020
Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 302 artarak 1 milyon 854 bin 169 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 302 artışla 43 bin 316'ya ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 677 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 329, Fas'ta ise 4 bin 59 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 732 bin 414'ü buldu. Bu ülkeyi 240 bin 951 vakayla Fas ve 108 bin 250 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 548 bin 650 kişi iyileşti.

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