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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da son 24 saatte 12 bin 56 kişide Kovid-19 tespit edildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 759 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 29.10.2020
Afrika'da son 24 saatte 12 bin 56 kişide Kovid-19 tespit edildi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 12 bin 56 artarak 1 milyon 759 bin 578 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 230 artışla 42 bin 202'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 111 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti. Mısır'da 6 bin 234, Fas'ta ise 3 bin 506 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 719 bin 714'e ulaştı, bu ülkeyi 207 bin 718 vakayla Fas ve 1067 bin 30 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 436 bin 462 kişi iyileşti.

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