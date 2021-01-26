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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bini geçti

Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 107'ye yükseldi, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 3 milyon 474 bin 762 oldu.

Gökhan Kavak   | 26.01.2021
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bini geçti

İstanbul

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 107'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 474 bin 762 oldu.

Afrika'da Kovid-19 hastalarından 86 bin 107'si hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 938 bin 389'a ulaştı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

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