Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bini geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 107'ye yükseldi, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 3 milyon 474 bin 762 oldu.
İstanbul
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 107'ye yükseldi.
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 474 bin 762 oldu.
Afrika'da Kovid-19 hastalarından 86 bin 107'si hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 938 bin 389'a ulaştı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.