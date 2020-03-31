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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs, Afrika'da hızla yayılmaya devam ediyor.

Ahmet Emin Dönmez   | 31.03.2020
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika'da hızla yayılmaya devam ediyor.

Mali Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Mama Coumare, basına yaptığı açıklamada, ülkede şu ana kadar 28 Kovid-19 vakası görüldüğünü, bunlardan 2’sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Kovid-19 vaka sayısı 98 olarak kaydedildi. Vakalardan 8’i ölümle sonuçlandı.

Kamerun'da, yurtdışından gelen ve otellerde karantina altına alınan 94 yolcudan 51’inin testi pozitif çıktı, ülkede toplam vaka sayısı 193’e yükseldi, virüsten dolayı 6 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili hükümetinden yapılan açıklamada, vakaların son günlerde artması üzerine ülkedeki devlet dairelerinde verilen hizmetlerin asgariye indirildiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar toplamda 168 Kovid-19 vaka tespit edilirken, bu vakalardan 6’sı iyileşti.

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