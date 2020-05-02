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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 40 bini geçti.

Ömer Erdem   | 02.05.2020
Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti

Hartum

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 40 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1731 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 749 oldu.

Afrika’da hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 49 kişi artarak, 1689’a ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 13 bin 383'e yükseldi.

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun'da görüldü.

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar

Bu arada, salgında ölenlerin sayısı Cezayir'de 453, Mısır'da 406, Fas'ta 171, Güney Afrika'da 116, Burkina Faso'da 44, Sudan'da 36, Nijer'de 33, DKC'de 32, Kenya'da 21, Fildişi Sahili'nde 15, Benin'de 2'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 14, Güney Afrika'da 13, Nijerya'da 10, Sudan'da 5, Kenya'da 4, Cezayir'de 3, Fas, Fildişi Sahili, DKC, Benin, Nijer ve Burkina Faso'da 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Mali, Sierra Leone, Güney Sudan, Kongo, Cibuti, Togo, Esvatini, Ruanda, Madagaskar, Tunus, Zambiya, Mozambik, Angola, Libya, Etiyopya, Cabo Verde, Uganda ve Gambiya'da da vakalarda artış yaşandı.

Bu arada, Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Salgın Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Kamerun ve Nijerya'da görüldü. 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 39 bin 18 Kovid-19 vakası görüldü. Bunlardan 1640'ı yaşamını yitirdi.  Kıtada hastalığa yakalanan 12 bin 750 kişi ise sağlığına kavuştu.

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