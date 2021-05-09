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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 666 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 09.05.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı

Abuja

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 124 bin 510'a yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 666 bin 626 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 199 bin 567'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.



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