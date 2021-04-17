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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 446 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 117 bin 681 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 17.04.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 446 bini geçti

Abuja

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 446 bini aştı.

Vaka sayısının 4 milyon 446 bin 687'ye yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 970 bin 992'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, dün, aşılamanın hemen hemen tüm ülkelerde başladığını ancak Hindistan Serum Enstitüsüne getirilen ihraç izni yüzünden ikinci doz AstraZeneza aşılarının ne zaman teslim edileceğini bilemediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.


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