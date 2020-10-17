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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 630 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 17.10.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 453 artarak 1 milyon 632 bin 634 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 207 artışla 39 bin 375'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 370 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 99, Fas'ta ise 2 bin 818 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası bulunmuyor, Seyşeller ve Eritre'de de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 700 bin 203'e ulaştı, bu ülkeyi 167 bin 148 vakayla Fas ve 105 bin 159 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 343 bin 479 kişi iyileşti.

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