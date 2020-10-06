Euro
9.15
Dolar
7.76
BIST 100
1,160.71
Altın
1,911.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 527 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 527 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 06.10.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 527 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 527 bin 905'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 967’ye yükseldi.

Kıtada tedavisi süren 222 bin 803 vaka bulunurken, 1 milyon 268 bin 405 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 17 bin 16 ile Güney Afrika, 5 bin 990 ile Mısır, 2 bin 369 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 682 bin 215 ile Güney Afrika, 134 bin 695 ile Fas ve 103 bin 781 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binlere indi
ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme
ABD Başkanı Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 527 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 527 bini aştı

Kovid-19'a yakalanan Trump hastaneden taburcu oldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Beyaz Saray'daki Kovid-19 testi 'pozitif' çıkanların sayısı artıyor

Beyaz Saray'daki Kovid-19 testi 'pozitif' çıkanların sayısı artıyor

Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı