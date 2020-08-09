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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 39 bin 678'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 09.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 209 artarak 1 milyon 39 bin 678 oldu. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 413 artışla 22 bin 966'ya ulaştı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 210 ölümle Güney Afrika, 4 bin 992 ölümle Mısır ve 1293 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 553 bin 188 oldu, bu ülkeyi 95 bin 314 vaka ile Mısır, 46 bin 140 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 723 bin 688 kişi ise hastalığı yendi.

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