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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 397 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 397 bin 246'ya yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 19.09.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 397 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 236 artarak 1 milyon 397 bin 246'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 197 artışla 33 bin 677'ye çıktı. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 857 ölümle Güney Afrika, 5 bin 733 ölümle Mısır, 1755 ölümle Cezayir'de görüldü.

En fazla vaka sayısı 657 bin 627 ile Güney Afrika'da görülürken bu ülkeyi 101 bin 772 vaka ile Mısır ve 97 bin 264 vaka ile Fas izledi. Öte yandan Seyşeller ve Eritre'de ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 145 bin 275 kişi ise iyileşti.

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