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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 280 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 281 bin 149'a yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 04.09.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 280 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 889 artarak 1 milyon 281 bin 149 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 296 artışla 30 bin 667'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 563 ölümle Güney Afrika, 5 bin 472 ölümle Mısır, 1529 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 633 bin 15 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 99 bin 425 vaka ile Mısır ve 66 bin 855 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 17 bin 753 kişi ise iyileşti.

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