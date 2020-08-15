Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 101 bin 65'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 15.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 288 artarak 1 milyon 101 bin 65 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 412 artışla 25 bin 139'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 556 ölümle Güney Afrika, 5 bin 124 ölümle Mısır ve 1351 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 579 bin 140 oldu, bu ülkeyi 96 bin 220 vaka ile Mısır ve 48 bin 445 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 814 bin 375 kişi ise hastalığı yendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 379’a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 379’a çıktı

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti
26. Saraybosna Film Festivali, TRT’nin 'Odaklan Babaanne' filmiyle başladı

26. Saraybosna Film Festivali, TRT’nin 'Odaklan Babaanne' filmiyle başladı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi