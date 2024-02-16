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Dünya

Afrika'da eğitimi etkileyen şiddet olayları 2023'te yüzde 20 arttı

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children, Afrika kıtasında eğitimi engelleyen şiddet olaylarının 2023'te yüzde 20 artış gösterdiğini bildirdi.

Gökhan Kavak  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Afrika'da eğitimi etkileyen şiddet olayları 2023'te yüzde 20 arttı

İstanbul

Save The Children tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika'nın farklı yerlerinde devam eden çatışmaların eğitim sistemini olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Açıklamada, Afrika'da eğitimi engelleyen şiddet olaylarının, 2022 yılına göre geçen yıl yüzde 20 artış gösterdiği belirtildi.

Afrika genelinde 2023'te okul, öğrenci ya da öğretmenlere yönelik 411 şiddet olayı kaydedildiği ifade edilen açıklamada, en fazla şiddet olayının yaşandığı ülkeler Nijerya ve Sudan olarak sıralandı.

Eğitime yönelik Nijerya'da 89, Sudan'da ise 55 şiddet olayının yaşandığı aktarılan açıklamada, okulları hedef alan hava saldırısı, öğretmenlerin öldürülmesi, okul baskınları ve öğrencilerin kaçırılması şiddet olayları arasında sıralandı.

Afrika'da çatışmalar, savaş, göç ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı 15-17 yaşlarındaki çocukların neredeyse yüzde 60'ı okula gitmiyor ya da okulu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Ortaokul çağındaki her 100 erkek çocuğa karşılık sadece 85 kız çocuğu okula devam edebiliyor.

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