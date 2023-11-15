Afrika sahillerinde bir flamingo cenneti: Walvis Bay Lagünü
Namibya'nın ana liman şehri Walvis Bay'in güneyindeki büyük lagün, zengin bir flamingo nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
Walvis Bay
Namib Çölü'nün Atlas Okyanusu'na açıldığı uçsuz bucaksız sahilde yer alan Walvis Bay Lagünü, Güney Afrika bölgesinin en önemli kıyı set göllerinden biri olma özelliği taşıyor.
AA muhabirinin Walvis Bay Turizm Ofisinden edindiği bilgiye göre, her yıl başta büyük ve küçük flamingolar olmak üzere 150'den fazla türden on binlerce göçmen kuş, yaz aylarını lagün ve çevresindeki tuzlada geçiriyor.
Pelikan, istiridye avcısı, batağan, kumkuşu, sumru, bataklık düdükçünü ve taşçeviren gibi türler de buranın müdavimleri arasında bulunuyor.
Flamingolar ve karidesler
Lagünün sığ sularındaki "tuzlu su karidesi" popülasyonu ile çevredeki tuzla, burayı özellikle flamingoların cazibe merkezi haline getiriyor.
Gün boyu lagünün sığ sularında gezip serinlerken bir yandan da bol karides avlayan flamingolar, kendilerine özgü pembe renklerini de yedikleri karideslerden elde ettikleri karotenoid pigmentinden alıyor.
Bu nedenle Walvis Bay'in karides zengini sularında beslenen flamingoların renkleri, son derece canlı gözlemleniyor.
Pembe göl
Afrikaans dilinde "Balina Körfezi" olarak adlandırılan bu bölge, yaz aylarında yunus ve balina sürülerinin göçlerinin en iyi gözlemlenebileceği yerler arasında bulunuyor.
Okyanus kıyısında 1-2 kilometre boyunca uzanan lagünün güneyinde kalan tuzla çevresindeki bölge de geniş bir fok popülasyonu barındırıyor.
Yine çevresinde tuz fabrikası olan, adını suyunun renginden alan "Pembe Göl", bölgede turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Yakınlardaki avlanma noktası da taze okyanus balığı yakalamak isteyen meraklılarına ilginç deneyimler sunuyor.
Ulaşım
Walvis Bay, Namibya'nın en ünlü sahil şehri Swakopmund'a yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alıyor. Buradaki havalimanına, Namibya'nın başkenti Windhoek'tan düzenli uçuşlar yapılıyor. Başkentten buraya 400 kilometrelik kara yolcuğuyla da ulaşım sağlanabiliyor.
Türkiye'den Namibya'ya ulaşım, genellikle Güney Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya üzerinden gerçekleştirilen uçuşlarla sağlanıyor. Walvis Bay ve Swakopmund'ta her türden konaklama seçeneği ise mevcut.
Bölgenin güvenli ülkelerinden biri olmakla birlikte son birkaç yılda suç olaylarında artış yaşanan Namibya'da polis, turistleri "hırsızlık ve kapkaça karşı dikkatli davranılması" konusunda uyarıyor.
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