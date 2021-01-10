Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.

Ömer Erdem   | 10.01.2021
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 216 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 461 bin 292'ye çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
'İnsan nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyor'
Bakan Varank: 'Virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşıda ay sonuna kadar insan çalışmasına geçmek istiyoruz
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti

Benzer haberler

Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

Sakarya Teknokent Kovid-19'a rağmen 2020'de büyüyerek yüzde 100 doluluğa ulaştı

'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'

'Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim'
Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü

Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
'İnsan nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyor'

'İnsan nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyor'