Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.
Hartum
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 216 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 461 bin 292'ye çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.