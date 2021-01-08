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Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 965 bin 221'e yükseldi.

Gökhan Kavak   | 08.01.2021
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 70 bin 649 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 965 bin 221'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 425 bin 976'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle en fazla vaka ve ölüm oranı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

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