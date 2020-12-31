Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti
Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 743 bin 619 kişide virüs tespit edildi.
Hartum
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 743 bin 619’a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle son 24 saatte 701 kişi öldü. Böylece salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 867'ye çıktı.
Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 743 bin 619 kişide virüs tespit edildi.
Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 289 bin 691 kişi iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.