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Dünya

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 483 bini aştı

Afrika kıtası genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 19 bin 335 artarak 2 milyon 483 bin 520 oldu.

Adam Abu-bashal   | 19.12.2020
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 483 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 483 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 19 bin 335 artarak 2 milyon 483 bin 520 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 497 artışla 58 bin 407'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 24 bin 285 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 41, Fas'ta ise 6 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 901 bin 538'e çıktı. Bu ülkeyi 412 bin 393 vakayla Fas, 124 bin 280 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 92 bin 290 kişi iyileşti.

Arap ülkelerinde koronavirüs vakalarında artışlar devam ediyor

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 58 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 1616 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısının 4 bin 616'ya yükseldiği, toplam vaka sayısının ise 117 bin 582'ye çıktığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, hastalıktan iyileşen sayısının 87 bin 884 olduğu ifade edildi. 

Gazze

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısında 876 artış yaşandı. 

Açıklamada, abluka altındaki kentte, toplam vaka sayısının 33 bin 34'e yükseldiği belirtilirken, salgın kaynaklı yeni vefat bilgisi paylaşılmadı.

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